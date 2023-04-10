После начала ледохода Тура в Тюменской области внезапно и резко поднялась до 150 см

Максимальный уровень воды на центральной реке Тюмени фиксировался в 2020 году. Фото: Виктория Гаврик

Уровень воды в Туре неожиданно изменился в большую сторону. Согласно информации ресурса «Оллриверс.инфо», который отображает уровень водных артерий мира, воды в Туре, проходящей через Тюменскую область, весьма существенно поднялись на юге региона.

Заявляется, что после весеннего паводка уровень воды прибавился еще на 18 сантиметров. На утро в понедельник, 10 апреля 2023 года, уровень воды в Туре составил 150 сантиметров над нулем поста.

Напомним, максимальный уровень воды на центральной реке Тюмени фиксировался в 2020 году. Антирекорд ресурсом был зарегистрирован 4 сентября 2022 года. Уровень воды в Туре в тот день составлял -79 сантиметров.

Отметим, руководитель Института наук о Земле Виталий Хорошавин рассказывал, почему мелеет Тура и какую угрозу для тюменцев несет обмеление главной реки города.