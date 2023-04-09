В Тюменской области 6 зданий станут объектами культурного значения

Акт экспертизы направлен в Минкультуры России для рассмотрения и принятия решения. Фото: Виктория Гаврик

В Тюменской области сразу шесть зданий получать статус объектов культурного значения. Об этом рассказали в Комитете по охране и использованию объектов историко-культурного наследия региона.

Так, в прошлом году они прошли государственную историко-культурную экспертизу и получили положительное заключение. По словам сотрудников комитета, эти строения расположены на территории объекта культурного наследия федерального значения – ансамбля «Тюремный замок».

Он находится на Красной площади города Тобольска. Там добавили, что акт экспертизы направлен в Минкультуры России для рассмотрения и принятия решения. Также отметили, на основании чего памятник архитектуры может утратить свой статус.

– В соответствии со статьей 23 ФЗ № 73-ФЗ исключение из реестра объекта культурного наследия осуществляется на основании акта Правительства РФ в случае полной физической утраты или утраты историко-культурного значения, – говорится в ведомстве.

Основанием является заключение экспертизы с выводом об обоснованности исключения объекта из реестра. Оно должно быть выявлено тремя экспертами, аттестованными Минкультуры России.