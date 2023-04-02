В Тюмени в 2023 году введут в эксплуатацию три объекта культурного наследия

Закончат работы в женской гимназии Ишим, построенного в 1863 году. Фото: Татьяна Коркина

В 2023 году в Тюменской области планируется завершение ремонтно-реставрационных работ на трех объектах культурного наследия. Так, закончат работы в женской гимназии Ишим, построенного в 1863 году, здание было построено в начале прошлого века. Откроет свои двери после обновления и водонапорная башня на улице Орджоникидзе, работа завершат в этом году.

Еще одним зданием, которое распахнет двери после реставрации, станет Дом Ф.З. Рубцовой в Тюмени по улице Дзержинского, 34.

Как отметили комитете по охране и использованию объектов культурного наследия Тюменской области, в этом году проводятся и планируются к проведению ремонтно-реставрационные и противоаварийные работы в отношении 26 объектов культурного наследия, а также работы по разработке проектной документации в отношении 33 объектов. Планируемый объем расходов из бюджетов всех уровней составляет 335 416 000 рублей.