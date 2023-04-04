Почти 43 жителя Тюменской области стали жертвами клещей с 1 по 4 апреля

С начала апреля десятки тюменцев стали жертвами клещей. Фото: Татьяна Коркина

В 2023 году клещи стали упорно атаковать жителей Тюменской области. За неделю устойчивого тепла жертвами опасных насекомых стали 43 человека. В частности, 7 из них – это дети младше 14 лет.

– С начала сезона (16 марта) случаи присасывания клещей зарегистрированы в Тюмени и Тюменском районе (38), Заводоуковском городском округе (2), Тобольске (1), Голышмановском (1) и Сладковском (1) районах. Экстренную профилактику противоклещевым иммуноглобулином получили 100 процентов пострадавших, – заявляют в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Тюменской области.

Случаев заражения клещевым боррелиозом выявлено не было, уточнили в ведомстве. Тюменцам специалисты рекомендуют проводить плановую вакцинацию от клещевого энцефалита.

Напомним, первый случай нападения клеща на человека в Тюменской области в 2023 году зарегистрирован 16 марта.