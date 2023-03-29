Клещевой сезон открыт: Роспотребнадзор сообщил о первых укусах клещей нынешней весной в Тюменской области

Первое обращение по поводу присасывания клещей в медицинскую организацию области зарегистрировано 16 марта. Фото: Татьяна Коркина

С приходом весны в Тюмени начали просыпаться и опасные насекомые – клещи. Напомним, вчера мастер по грумингу Марина рассказывала, что клещи еще вялые и пока не так активно нападают на жителей и их питомцев. По данным Управления Роспотребнадзора Тюменской области, в 2023 году первое обращение по поводу присасывания клещей в медицинскую организацию зарегистрировано 16 марта.

— Первый период активности клещей начинается в конце марта, первых числах апреля и продолжается до середины июня, в августе приходит второй период, который завершается к октябрю. Максимальная активность клещей наблюдается в то время, когда средняя дневная температура устанавливается на уровне +10+15 градусов Цельсия, — рассказали в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Тюменской области в ответ на запрос журналиста «КП-Тюмень».

Специалисты рекомендуют жителям в случае присасывания клеща сразу обращаться в медицинское учреждение, именно там горожанам окажут квалифицированную помощь врачи.

— Жителям г. Тюмени окажут помощь в приемном отделении Тюменской областной инфекционной клинической больницы. Жителям области - в областных больницах в муниципальных образованиях. При самостоятельном удалении клеща необходимо соблюдать следующие рекомендации: захватить клеща пинцетом или обернутыми чистой марлей пальцами как можно ближе к его ротовому аппарату и держа строго перпендикулярно поверхности укуса повернуть тело клеща вокруг оси, извлечь его из кожных покровов, место укуса продезинфицировать любым пригодным для этих целей средством (70% спирт, 5% йод, одеколон), после извлечения клеща необходимо тщательно вымыть руки с мылом, если осталась черная точка (отрыв головки или хоботка), обработать 5% йодом и оставить до естественной элиминации, — сообщили в Роспотребнадзоре.

По данным ведомства, с укусом клеща передаются природно-очаговые трансмиссивные инфекции: клещевой вирусный энцефалит, иксодовый клещевой боррелиоз, гранулоцитарный анаплазмоз человека, моноцитарный. Последствия заражения этими болезнями могут быть ужасными: от легкой головной боли до инвалидности и смерти. Симптомами являются слабость, сильная мышечная боль, нарушение чувствительности кожи, подъем температуры тела до 40 градусов, покраснение лица и слизистых оболочек, тошнота, рвота, судороги.

Корреспонденту сообщили, что тюменцы обычно встречаются с клещами в пригородных лесах, лесопарках, на садовоогородных участках. Иногда насекомых на себе приносят домашние питомцы или сами люди на одежде. Случается, что вирус клещевого энцефалита обитает в молоке, поэтому в неблагоприятных регионах или районах специалисты советуют пить его только после кипячения. Особому риску подвержены люди, которые ведут активную деятельность в лесах: сотрудники лесного хозяйства или геологоразведочных партий, а также строители, охотники и обычные туристы.

— Наиболее эффективным методом профилактики клещевого энцефалита является вакцинация, которую можно проводить круглогодично. Основная схема вакцинации включает 2 прививки, которые необходимо поставить в зимне-весенний период (ноябрь-март) с интервалом, в зависимости от вакцины от 1 до 6 месяцев. Затем через 12 месяцев необходимо поставить 3 прививку. Три прививки – это законченный курс вакцинации, который гарантирует защиту от клещевого энцефалита, — заявили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Тюменской области в ответ на запрос корреспондента.

После главного курса вакцинации специалисты рекомендуют проводить поддерживающую – раз в три года. Получить прививку жители могут в любом медицинском центре в кратчайшие сроки.