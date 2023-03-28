В Тюменской области клещи уже вышли на охоту, но пока только на собак

Фактов укуса собак клещами в марте 2023 года не зафиксировано. Фото: Виктория Гаврик

Стало известно, что в Тюмени клещи уже вышли на охоту. Насекомые пока вялые, фактов укуса собак клещами в марте 2023 года еще не зафиксировано. Однако некоторые собаководы уже сталкиваются с опасными вредителями. По словам грумера Марины, к ней пока не обращались хозяева животных с укусами клещей, но владельцам четвероногих хвостиков все-таки не стоит расслабляться и терять бдительность.

Первый клещ в регионе был замечен в Тюменском районе.

– В Тюмени все оттаяло, покусы скоро начнутся. Сейчас еще не наступает пик активности клещей, поэтому я рекомендую владельцам собак обрабатывать животных каплями. Те, кто не выезжает за город, могут не беспокоиться о клещах. Обычно, пик активности насекомых – это май-июнь. В апреле они только просыпаются. Ко мне пока с укусами не обращались, но факт того, что хозяин уже снял клеща со своего питомца, есть. Семья выезжала за город и там нашла насекомого на своем любимце, – рассказала мастер по грумингу Марина журналисту «КП»–Тюмень».

Опасные насекомые были замечены отдыхающими в Гилевской роще.

В Управлении Роспотребнадзора по Тюменской области советуют горожанам соблюдать меры профилактики при выходе на природу, своевременно обращаться за медицинской помощью. Вовремя начатое лечение поможет предотвратить развитие инфекций, передающихся иксодовыми клещами, уверены специалисты.

Напомним, в Тюмени и области потеплело до +15 градусов.