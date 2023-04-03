В Тюмени неврологи нашли у 7-летней девочки редкое заболевание

Фото: администрация Тюмени

Врачи областной клинической больницы № 2 в Тюмени обнаружили у маленькой девочки редкую патологию. В психоневрологическое отделение детского стационара поступил ребенок с жалобами на частые судорожные приступы, которые сохранялись на фоне противосудорожной терапии.

Некоторое время девочка наблюдалось у невролога с диагнозом «доброкачественная форма детской эпилепсии»и получала лечение. Приступы повторялись более 20 раз в день.

– Ребенок был осмотрен специалистами психоневрологического отделения, а при анализе истории развития болезни мы заподозрили более тяжелую очаговую форму заболевания. Совместно с врачом-нейрофизиологом мы пересмотрели ранее проведенные исследования и сделали электроэнцефалографию в условиях нашего отделения. Нам удалось выявить очаг эпилептической активности в левой лобной области, – уточнила заведующая отделением ОКБ № 2

Маленькой пациентке после постановки диагноза была проведена коррекция противосудорожной терапии, потом ее перевели на лечение к нейрохирургу.