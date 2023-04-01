Фото: Александр Моор, соцсети

Тюменская птицефабрика «Боровская» планирует выпустить в 2023 году свыше 700 миллионов яиц. Об этом сообщил губернатор Александр Моор.

- Сегодня птицефабрика «Боровская» отмечает 60-летний юбилей. Это одно из ведущих предприятий отрасли в нашей стране. В истории фабрики были разные периоды, например, вспышка птичьего гриппа, тогда ей потребовалась помощь, и мы ее оказали. Сохранили важное для продовольственной безопасности региона производство и рабочие места, - подчеркнул губернатор.

Сейчас фабрика постепенно восстанавливается, налаживаются логистические связи. Тюменскую продукцию можно увидеть в магазинах крупнейших торговых сетей во многих регионах России.

Фото: Александр Моор, соцсети

Отметим, что важную роль в становлении птицефабрики сыграл легендарный директор Александр Андреевич Созонов. Он искренне болел душой за фабрику и собрал коллектив, которому были по плечу любые задачи. Проводил модернизацию производства и внедрял передовые технологии.