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Общество19 октября 2021 17:15

Причиной вспышки птичьего гриппа на тюменской птицефабрике стало несоблюдение ветеринарных правил

Об этом сообщили в региональном Россельхознадзоре
Марина Прохорова
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Причиной вспышки птичьего гриппа на тюменской птицефабрике стало несоблюдение ветеринарных правил

Причиной вспышки птичьего гриппа на тюменской птицефабрике стало несоблюдение ветеринарных правил

Фото: Ольга Крыльцова

Причиной вспышки птичьего гриппа на тюменской птицефабрике «Боровская» стало несоблюдение предприятием ветеринарных правил. Об этом сообщили в региональном Россельхознадзоре.

– В результате проведенных лабораторных исследований проб патологического материала, отобранных от куриц, был выделен генетический материал высокопатогенного гриппа птиц типа А подтипа Н5. Причиной возникновения заболевания явилось нарушение ветеринарных правил, – сообщили в ведомстве.

Сейчас карантин по высокопатогенному гриппу птиц снят на территории деревень Черная Речка, Друганова, Костылева и села Мичурино. Специалисты провели все необходимые санитарно-эпидемиологические мероприятия. Но чтобы избежать распространения болезни, на птицефабрике изымут восприимчивое к вирусу поголовье птицы и яйца.