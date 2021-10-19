Причиной вспышки птичьего гриппа на тюменской птицефабрике стало несоблюдение ветеринарных правил Фото: Ольга Крыльцова

Причиной вспышки птичьего гриппа на тюменской птицефабрике «Боровская» стало несоблюдение предприятием ветеринарных правил. Об этом сообщили в региональном Россельхознадзоре.

– В результате проведенных лабораторных исследований проб патологического материала, отобранных от куриц, был выделен генетический материал высокопатогенного гриппа птиц типа А подтипа Н5. Причиной возникновения заболевания явилось нарушение ветеринарных правил, – сообщили в ведомстве.

Сейчас карантин по высокопатогенному гриппу птиц снят на территории деревень Черная Речка, Друганова, Костылева и села Мичурино. Специалисты провели все необходимые санитарно-эпидемиологические мероприятия. Но чтобы избежать распространения болезни, на птицефабрике изымут восприимчивое к вирусу поголовье птицы и яйца.