Карантин по высокопатогенному гриппу птиц снят в ряде тюменских деревень. Фото: Ольга Крыльцова

В Тюменской области сняли карантин по высокопатогенному гриппу птиц на территории деревень Черная Речка, Друганова, Костылева, села Мичурино. Соответствующее постановление подписал губернатор региона Александр Моор.

– Здесь специалисты провели все необходимые санитарно-эпидемиологические мероприятия. Постановление по отмене карантина на этих территориях не распространяется на иные территории Тюменской области, – сообщил заместитель руководителя местного управления ветеринарии Роман Зверев.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в Тюменской области на производственной территории птицефабрики «Боровская» изымут восприимчивое к вирусу высокопатогенного гриппа птиц поголовье птицы и продукты птицеводства. Соответствующее постановление подписано накануне, 18 октября.