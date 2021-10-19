На производственной территории тюменской птицефабрики, где выявлен птичий грипп, изымут птицу и яйца

На тюменской птицефабрике, где выявлен птичий грипп, изымут птицу и яйца. Фото: Ольга Крыльцова

В Тюменской области на производственной территории птицефабрики «Боровская» изымут восприимчивое к вирусу высокопатогенного гриппа птиц поголовье птицы и продукты птицеводства. Соответствующее постановление подписано накануне, 18 октября.

– Установлен карантин по высокопатогенному гриппу птиц на производственной территории эпизоотического очага, расположенного в пределах границ производственной территории, принадлежащей птицефабрике, за исключением ряда помещений, – сообщает оперштаб.

По словам замруководителя местного управления ветеринарии Романа Зверева, в связи с тем что в этих изолированных помещениях отсутствуют источники и факторы передачи возбудителя заболевания, здания административного корпуса, санпропусник № 1, зернокомплекс, ферма КРС из зоны карантина исключены.

Эти здания оборудованы автономными, изолированными выходами, и возможность контакта персонала, работающего в этих корпусах, с птицей исключена.