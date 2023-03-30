В Тюменской области благодаря нацпроекту преобразились 74 двора и 18 общественных пространств

Ровно 74 дворовые территории и 18 общественных пространств преобразились в Тюменской области за четыре года реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда». Как сообщили в Главном управлении строительства Тюменской области, также завершены 4 проекта-победителя всероссийских конкурсов лучших проектов создания комфортной городской среды в Заводоуковске, Тобольске и Ишиме.

Уютные скверы появились в Тюмени, Тобольске и Ишиме, а настоящие зеленые оазисы разбили на месте пустырей, между плотной жилой застройкой новых районов. Все зеленые уголки оборудованы качественными детскими игровыми площадками и современными уличными тренажерами. Отметим, что каждый год в регионе появляется все больше центров притяжения, где можно заняться спортом, поиграть с детьми и просто отдохнуть.

Всего же в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» в России построили десятки тысяч километров дорог, сотни новых школ, домов культуры, тысячи современных поликлиник и детсадов с яслями. В городах появились высокотехнологичные лаборатории для молодых ученых, доступный интернет, инфраструктура для сортировки отходов, благоустроенные парки, скверы, дворы и набережные, а также более 1,3 миллионов предпринимателей, развивающих свой бизнес. За четыре года по всей России благоустроили более 55 тысяч дворов, скверов и парков, а также набережных.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Тюмень» сообщала о том, что осенью 2022 года благоустроили еще несколько дворов. На территории нескольких тюменских дворов высадили деревья и установили спортивные площадки.