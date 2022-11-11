В Тюмени благоустроили еще несколько дворов: «теперь не нужны галоши» Фото: Тюмень - наш дом

На территории нескольких тюменских дворов высадили деревья и установили спортивные площадки. Об этом в социальных сетях рассказал глава Тюмени Руслан Кухарук.

Вот появилась и горка Фото: Тюмень - наш дом

На сегодня завершен процесс благоустройства дворовой территории по адресам: ул. Жуковского, 30; ул. Ермака, 29; ул. Ершова, 21.

Благоустройство двора в Тюмени Фото: Тюмень - наш дом

Летом жители этих домов жаловались главе администрации города на отсутствие благоустройства. Теперь у этих домов обновлена отмостка, установлены водоотводы с крыши, установлены новые детская и спортивная площадки, по периметру сделано освещение, появилась система водоотведения.

Мэр Руслан Кухарук и жители Фото: Тюмень - наш дом

Одна из жительниц порадовалась тому, что теперь не нужны галоши, чтобы дойти до мусорных контейнеров.

Вт такая детская площадка Фото: Тюмень - наш дом

– Стало красиво! Во дворе стало больше людей гулять. Дети мимо не проходят и всегда играют на площадке. Чтобы дойти до мусорной площадки, уже не нужны галоши. Все как у городских жителей! – цитировал слова Натальи Александровны в своём блоге Руслан Кухарук.