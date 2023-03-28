Энергетики направят 1,5 млрд руб. на развитие электросетей Тюменского района

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«Россети Тюмень» в 2023 году направят более 1,5 млрд рублей на развитие электросетевого комплекса в Тюменском районе Тюменской области. Энергетики запланировали строительство 75 км новых линий электропередачи различного класса напряжения, ремонт 17 ТП и ввод 18 МВА трансформаторной мощности. В столичном районе к концу 2023 года появится порядка 100 новых трансформаторных подстанций.

Тюменский район является вторым в регионе муниципалитетом по объему ввода недвижимости. По информации властей, только за прошлый год здесь построено свыше 900 тысяч квадратных метров жилья. В 2023 году для обеспечения надежного функционирования существующих энергообъектов специалисты предприятия выполнят ремонт более 80 км линий электропередачи и 17 трансформаторных подстанций. В целях снижения рисков технологических нарушений будет расчищено порядка 200 гектаров просек охранных зон ЛЭП от древесно-кустарниковой растительности.

В текущем году энергетики в полтора раза – до 6,3 МВА – увеличат трансформаторную мощность питающего центра «21Т Метелево» и завершат разработку проектов по модернизации подстанций 110 кВ «Чикча» и «Молчаново». Эти центры питания участвуют в схеме электроснабжения 28 населенных пунктов района, в числе которых Луговое, Мальково, Паренкино, Чикча, Каменка, Молчаново и другие.

По словам заместителя генерального директора по инвестиционной деятельности «Россети Тюмень» Елены Баклановой, развитие электросетевого комплекса сфокусировано на потребностях региона.

– Мы знаем, что в Тюменском районе на 2023 год определены 83 площадки для индивидуального жилищного строительства. Новые и модернизированные энергообъекты позволят покрыть растущие потребности жителей в электроэнергии, снизить нагрузку на уже имеющиеся центры питания и повысить надежность электроснабжения. С пониманием значимости энергоресурсов финансирование производственных программ по этой территории увеличено в 3,5 раза, – прокомментировала заместитель генерального директора.

Эксперт также отметила, что компания продолжит взаимодействие с органами власти по решению задач синхронного развития инфраструктуры.

– Острые вопросы на повестке – отсутствие коридоров под инженерные сети при отведении земель и несвоевременная, неполная подача застройщиками заявок на технологическое присоединение. Это сдерживающий фактор, который в значительной степени препятствует опережающему развитию территории и улучшению качества жизни. Мы продолжим консультации с органами власти по внедрению такого инструмента, как мастер-планы освоения территорий, – добавила Елена Бакланова.