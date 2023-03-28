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НовостиПроисшествия28 марта 2023 9:59

В Тюменской области 29 марта синоптики прогнозируют снег, гололед и сильный ветер до 19 метров в секунду

Метеорологи предупредили о надвигающейся на регион непогоде
Серафима Краснова
Метеорологи передали о надвигающейся на регион непогоде

Метеорологи передали о надвигающейся на регион непогоде

Фото: Виктория Гаврик

Синоптики предупреждают о надвигающейся на регион непогоде в среду, 29 марта 2023 года. Порывы ветра до 19 метров в секунду и осадки прогнозируются в Тюменской области уже завтра.

– Ожидаются небольшие, местами умеренные осадки (дождь, переходящий в снег). Возможны гололедные явления. Также прогнозируется северо-западный ветер, 7 – 12 метров в секунду с порывами до 15 – 19 метров в секунду, – говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС России по Тюменской области.

Отметим, метеорологи прогнозируют в Тюмени и области летом благоприятную погоду с температурой воздуха до 19 градусов Цельсия.