Энергетики направили 780 млн рублей на выполнение коллективного договора

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«Россети Тюмень» подвели итоги выполнения коллективного договора. Среди ключевых результатов – за 2022 год средняя заработная плата работников выросла более чем на 16%, на повышение квалификации персонала направлено более 33 млн рублей.

Как отметили представители кадрового блока компании, для 168 детей работников в прошлом году был организован лечебно-оздоровительный отдых. А более ста многодетных семей, семей с детьми-инвалидами и одиноких родителей получают ежемесячную материальную помощь.

Комментируя итоги года, заместитель генерального директора, руководитель аппарата «Россети Тюмень» Исламбек Казбеков сфокусировал внимание на приоритетах кадровой и социальной политики компании. «В основе нашей общей с профсоюзом системы ценностей находятся здоровье и компетенции работников. Более 20% регулярных затрат на исполнение коллективного договора идут именно на эти цели. А объем средств, направленных в 2022 году на единовременную материальную помощь, превысил 216 миллионов рублей», – прокомментировал руководитель.

На совещании энергетики также обсудили проект коллективного договора на новый период регулирования. Так, профсоюзные лидеры одобрили инициативы компании по реализации социальных проектов в 2023 году.