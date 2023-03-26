Объем инвестиций в основной капитал в Тюменской области в 2022 году составил почти 358 млрд рублей Фото: Татьяна Коркина

Общий объем инвестиций в основной капитал в Тюменской области в 2022 году составил почти 358 млрд рублей, что на 52% больше, чем годом ранее. Об этом рассказал губернатор региона Александр Моор. По его словам, в Тюменской области выбрали верную стратегию, сделав ставку на местных инвесторов и найдя ресурсы для сохранения мер государственной поддержки бизнеса.

- Наиболее востребованные из них, например, субсидирование приобретения оборудования в лизинг, продлили, - сообщил Александр Моор.

В связи с небывалыми санкциями, которые наложили на Россию в ответ на спецоперацию, в 2022 году тюменские предприниматели перестроились на «отечественные рельсы». Бизнес использует возможности, благодаря освободившимся новым нишам и росту спроса на продукцию и услуги внутри России.

Губернатор подчеркнул, что прогнозы о том, что российская экономика будет «лежать в руинах», не сбылись. По его словам, в Тюменской области инвесторы могут рассчитывать на поддержку на региональном и муниципальном уровнях.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Тюмень» сообщала о том, что объём инвестиций в основной капитал в Тюменской области за 2018 год (без учёта автономных округов) составил 380,3 млрд рублей, что на 21,4% выше по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Рост обеспечен реализацией большого числа проектов малого и среднего бизнеса, а также реализацией крупного инвестиционного проекта по созданию комплекса «ЗапСибНефтехим».

По словам губернатора Тюменской области Александра Моора, поддержание темпов привлечения инвестиций, поиск и реализация новых проектов – одна из важнейших задач.