2019-03-11T20:07:50+03:00
Экономика

Объём инвестиций в основной капитал в Тюменской области составил 380,3 млрд рублей

Это на 21,4% выше по сравнению с аналогичным периодом 2017 года
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Объём инвестиций в основной капитал в Тюменской области составил 380,3 млрд рублейОбъём инвестиций в основной капитал в Тюменской области составил 380,3 млрд рублейФото: Татьяна Коркина
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Объём инвестиций в основной капитал в Тюменской области за 2018 год (без учёта автономных округов) составил 380,3 млрд рублей, что на 21,4% выше по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Как сообщили в департаменте экономики Тюменской области, рост обеспечен реализацией большого числа проектов малого и среднего бизнеса, а также реализацией крупного инвестиционного проекта по созданию комплекса «ЗапСибНефтехим».

Как сообщили в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области, доля инвестиций в промышленность в 2018 году составила 78,7%, в т.ч. в обрабатывающий сектор – 57,8% от общего объема инвестиций организаций (без учёта субъектов малого предпринимательства и объема инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами). По объему инвестиций на душу населения Тюменская область в 2,1 раза превысила среднероссийский уровень – 255,5 тыс. рублей и 119,8 тыс. рублей соответственно.

По словам губернатора Тюменской области Александра Моора, поддержание темпов привлечения инвестиций, поиск и реализация новых проектов – одна из важнейших задач.

- Благодаря инвестициям создаются новые рабочие места, развивается инфраструктура, а следовательно, и качество жизни людей выходит на иной, более высокий уровень. В Тюменской области сохранены все действующие меры поддержки – начиная от образовательных и консультативных, и заканчивая финансовыми и имущественными. Кроме того, меры поддержки могут трансформироваться в зависимости от запросов бизнеса, - отметил Александр Моор.

Глава региона отметил, что стратегическая задача – задействовать ресурсы каждой территории, что позволит обеспечить экономический рост региона в целом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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