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НовостиПроисшествия23 марта 2023 8:20

Росгидрометцентр представил предварительный прогноз погоды на апрель и май 2023 года в Тюмени

В последний месяц весны в Тюменской области температура воздуха установится в пределах +12 градусов
Серафима Краснова
В последний месяц весны в Тюменской области погода установится в пределах +12 градусов.

В последний месяц весны в Тюменской области погода установится в пределах +12 градусов.

Фото: Виктория Гаврик

Синоптики составили предварительный прогноз погоды на апрель и май в Тюменской области. Согласно ему, в регионе до конца весны не ожидается погодных сюрпризов. Аномальной жары не предвидится.

В Гидрометцентре заявляют, что средняя температура воздуха в регионе в апреле 2023 года составит +4 градуса Цельсия. В последний месяц весны в Тюменской области погода установится в пределах +12 градусов. Характерное потепление в регионе продлится до конца мая.

Согласно данным сервисов, публикующих долгосрочный прогноз погоды, к концу марта 2023 года в Тюменскую область нагрянет мощное потепление до +11 градусов Цельсия. Настоящая весна воцарится в регионе.