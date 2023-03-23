После температурного скачка 23 марта погода в Тюменской области мощно разочарует

Дневная температура в Тюмени понизится до +2 градусов Цельсия. Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области

Как сообщает сервис Росгидрометцентра, в четверг, 23 марта 2023 года, в Тюмени и области ожидается резкий температурный скачок. В соответствии с прогнозом, в следующие сутки в регионе похолодает сразу на 9 градусов.

Дневная температура в Тюмени понизится до +2 градусов Цельсия, места по области ожидается до -2...-3 градусов. Однако в течение дня погода в регионе улучшится. Столбики термометров поднимутся до +4 градусов Цельсия.

- Облачно с прояснением, ночью небольшие, местами умеренные осадки (дождь, мокрый снег, снег), ветер юго-западный с переходом на северо-западный 8-13, местами порывы до 17 м/с, температура -1-6, днем местами небольшие осадки (преимущественно мокрый снег), - говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС России по Тюменской области.

Согласно данным прочих сервисов, публикующих долгосрочный прогноз, к концу марта 2023 года в Тюменскую область нагрянет мощное потепление до +11 градусов Цельсия. Настоящая весна воцарится в регионе.