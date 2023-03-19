Поиски потерявшейся под Тюменью 5-летней девочки завершены спустя несколько часов

Поиски ребенка длились несколько часов, девочка ушла гулять днем на улицу. Фото: Татьяна Коркина

В тюменской деревне Есаулово поисковики нашли 5-летнюю девочку. Подробности происшествия озвучили в паблике ДПСО «ТюменьРегионСпас» в социальной сети «ВКонтакте».

Поиски ребенка длились несколько часов, девочка ушла гулять днем на улицу, но домой не вернулась. Активисты сразу подключились к поискам юной тюменки. Волонтеры организовали группу из добровольцев для поисковых работ. Накануне вечером, 18 марта, активисты заявили, что девочка найдена, она жива.

Напомним, сотрудники МЧС встретили вынужденных переселенцев из Херсонской области на железнодорожном вокзале Тюмени.