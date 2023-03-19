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НовостиПолитика19 марта 2023 4:58

Новая группа переселенцев из Херсонской области прибыли в Тюмень в составе 8 человек

Херсонцев отправили в пункты временного размещения в Тобольск
Серафима Краснова
С начала специальной военной операции в Тюмень из Херсонской области приехали десятки вынужденных переселенцев.

С начала специальной военной операции в Тюмень из Херсонской области приехали десятки вынужденных переселенцев.

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

В воскресенье ночью, 19 марта, в Тюмень из Херсонской области приехали 8 беженцев. По данным Информационного центра правительства Тюменской области, в регион вместе с вынужденными переселенцами прибыл один ребенок. Беженцев встретили на перроне у железнодорожного вокзала сотрудники МЧС и специалисты департамента соцразвития.

Активную помощь вынужденным переселенцам оказали волонтеры и активисты. Позже херсонцев отправили в пункты временного размещения в Тобольск. Там специалисты окажут им юридическую, медицинскую и психологическую помощь.

Отметим, с начала специальной военной операции в Тюмень из Херсонской области приехали десятки вынужденных переселенцев.