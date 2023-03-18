Жителей Тюменского района удивило появление редкого белого аиста

Фото: скриншот из видео "Столичный | Тюменский район"

Редкого белого аиста заметили в Тюменском районе. Жители район засняли его на видео, оно опубликовано в группе «Столичный / Тюменский район».

По словам младшего научного сотрудника института биологии ТюмГУ Полины Показаньевой, эта птица редкий гость в нашем регионе. В основном она обитает в Европе. Она также отметила, что белые аисты в Тюменской области не гнездятся. Жителей Тюмени прилет такой птицы повеселил. Эта тема стала поводом для шутки в разряде: «Рождаемость в Богандинском резко вырастет».

На территории Российской Федерации аист иногда гнездится в Южной Карелии, Кировской, Ульяновской, Пензенской, Саратовской, Волгоградской и Ростовской областях, а также в Краснодарском крае.

Жители поселка Богандинский смогли записать видео с аистом, а тюменские специалисты говорят, что редких для региона птиц замечают не впервые. Ранее в районе поселке Березовка на Велижанском тракте автолюбитель снял на видео розового фламинго. Это произошло весной прошлого года.