Тюменцев призывают сообщать о случаях вандализма на теплосетях

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Надземные трубопроводы оказались одним из главных объектов вандализма в Тюмени. Об этом сообщили в пресс-службе УСТЭК, призвав горожан бережно относиться к теплосетям и сообщать в компанию о каких-либо повреждениях. По словам специалистов, чаще всего фиксируются случаи намеренного разрушения и разрисовывания труб, но иногда встречается и кража тепловой изоляции.

– Для покрытия надземных теплосетей используется специальный материал. Очевидное его назначение – защита тепловой изоляции от воздействия разрушающих внешних факторов. К тому же новая изоляция делает внешний вид города привлекательным, а также играет важную роль в обеспечении безопасности для жителей. Не стоит забывать, что тепловые сети – опасный производственный объект и температура теплоносителя в них может достигать 115 градусов, – рассказал технический директор УСТЭК Евгений Мурзин.

Отметим, что в рамках капремонтов сетей с 2019 по 2022 годы на замену тепловой изоляции компания направила свыше 47 миллионов рублей. Именно этот материал, а вместе с ним металлические ограждения и крышки люков привлекают внимание похитителей. Наибольшее число подобных случаев зафиксировано в районе Лесобазы.

Информация обо всех случаях хищения передается в правоохранительные органы. Так, в 2022 году к уголовной ответственности привлечены три жителя за кражу крышек люков и обшивки теплотрасс.

При этом главными помощниками в борьбе с вандализмом остаются сами тюменцы, которые вовремя сообщают о состоянии труб и о посторонних лицах на теплосетях, тем самым помогая расследованию.

Сообщить о фактах проявления вандализма по отношению к трубопроводам можно по телефону 8 (3452) 38-62-00.