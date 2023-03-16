В Тюмени на улице Николая Федорова загорелся балкон в многоэтажном доме: 14 человек эвакуировано, один отравился дымом

Пожар ликвидирован на площади 6 квадратных метров Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области

Сегодня в четвертом часу дня на улице Николая Федорова, 1 в Тюмени загорелся балкон девятиэтажного дома. До прибытия спасателей зафиксировано горение квартиры на третьем этаже здания. Сотрудники МЧС сразу приступили к эвакуации жителей.

«Звеньями газодымозащитной службы было эвакуировано 10 человек, из них двое детей. Из зоны воздействия опасных факторов пожара спасено 14 человек, среди которых три ребенка», – говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС России по Тюменской области.

Ликвидировать пожар на площади более 6 квадратных метров удалось через некоторое время. Один человек отравился дымом, его передали врачам. В тушении возгорания было задействовано 25 спасателей и 7 единиц спецтехники от МЧС.

Сейчас специалисты выясняют причины пожара, а также устраняют ущерб от возгорания. Напомним, в тюменском селе Салаирка во время возгорания погибли два человека.