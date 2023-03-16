Следователи назвали причину пожара в тюменской селе Салаирка, где погибли 90-летняя пенсионерка и ее сын

Силовики устанавливают причины произошедшего, а также опрашивают свидетелей. Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области

Следователи проводят проверку по факту гибели двух человек, тела которых обнаружили спасатели в тюменском селе Салаирка. Силовики устанавливают причины произошедшего, а также опрашивают свидетелей.

– По данному факту Тюменским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тюменской области проводится доследственная проверка, в ходе которой следователи в обязательном порядке установят причины возгорания, а также условия, которые могли привести к трагедии, – сообщили в пресс-службе судебной системы по Тюменской области.

По предварительной версии, пожар начался из-за неисправности электропроводки. Проводится осмотр места происшествия, отметили в ведомстве. Позже правоохранительные органы примут процессуальное решение.

Напомним, по данным ГУ МЧС России по Тюменской области, 16 марта в районе 8 утра загорелся частный деревянный дом на улице Южной в селе Салаирка. Найдены тела 89-летней женщины и ее сына без внешних признаков насильственной смерти.