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НовостиПроисшествия16 марта 2023 6:54

Два человека погибли на пожаре 16 марта утром в тюменском селе Салаирка

В селе горел деревянный одноэтажный дом площадью 10 на 15 метров.
Серафима Краснова
Два человека погибли на пожаре 16 марта утром в тюменском селе Салаирка

Два человека погибли на пожаре 16 марта утром в тюменском селе Салаирка

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области

Два человека погибли в утреннем пожаре в тюменском селе Салаирка. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Тюменской области. В четверг, 16 марта, в районе 8 утра на пульт управления поступило сообщение о возгорании в жилом доме на улице Южной.

По данным ведомства, в селе горел деревянный одноэтажный дом площадью 10 на 15 метров.

– На момент прибытия первого подразделения пожарной охраны наблюдалось открытое горение внутри дома, – сообщили ГУ МЧС России по Тюменской области.

Специалисты газодымозащитной службы работали на месте происшествия. Для ликвидации пожара привлекались 30 спасателей и 10 единиц спецтехники. Спасатели обнаружили на месте возгорания два трупа. Сотрудники ведомства устанавливают причины пожара.