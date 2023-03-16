Два человека погибли на пожаре 16 марта утром в тюменском селе Салаирка Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области

Два человека погибли в утреннем пожаре в тюменском селе Салаирка. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Тюменской области. В четверг, 16 марта, в районе 8 утра на пульт управления поступило сообщение о возгорании в жилом доме на улице Южной.

По данным ведомства, в селе горел деревянный одноэтажный дом площадью 10 на 15 метров.

– На момент прибытия первого подразделения пожарной охраны наблюдалось открытое горение внутри дома, – сообщили ГУ МЧС России по Тюменской области.

Специалисты газодымозащитной службы работали на месте происшествия. Для ликвидации пожара привлекались 30 спасателей и 10 единиц спецтехники. Спасатели обнаружили на месте возгорания два трупа. Сотрудники ведомства устанавливают причины пожара.