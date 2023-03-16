Тюменская область в январе 2023 года побила восьмилетний рекорд по разводам — 597 пар расторгли отношения
Фото: Виктория Гаврик
Тюменские статистики представили показатели естественного движения населения региона за январь 2023 года.
Согласно данным Тюменьстата, всего за месяц текущего года в Тюменской области брак расторгли 597 пар. При этом за аналогичный период предыдущего года количество развалившихся семей было в несколько раз меньше. В коронавирусный год эта участь постигла почти 590 браков.
Примечательно, что с 2016 года в регионе продолжается традиционная тенденция роста числа разводов. На протяжении 8 лет в Тюменской области пары всё чаще решались на расторжение брака. В 2019 году этот показатель составлял около 443.
Напомним, тюменский психолог рассчитала идеальный возраст для вступления брак.