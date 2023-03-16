Тюменская область в январе 2023 года побила восьмилетний рекорд по разводам — 597 пар расторгли отношения Фото: Виктория Гаврик

Тюменские статистики представили показатели естественного движения населения региона за январь 2023 года.

Согласно данным Тюменьстата, всего за месяц текущего года в Тюменской области брак расторгли 597 пар. При этом за аналогичный период предыдущего года количество развалившихся семей было в несколько раз меньше. В коронавирусный год эта участь постигла почти 590 браков.

Примечательно, что с 2016 года в регионе продолжается традиционная тенденция роста числа разводов. На протяжении 8 лет в Тюменской области пары всё чаще решались на расторжение брака. В 2019 году этот показатель составлял около 443.

Напомним, тюменский психолог рассчитала идеальный возраст для вступления брак.