Тюменский психолог рассчитала лучший возраст для вступления в брак

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Сегодня женщины чаще всего вступают в брак в возрасте 25 – 34 лет, тогда как еще восемь лет назад большинство замужеств приходилось на 18 – 24-летних. В то же время наиболее популярным возрастом женитьбы у представителей сильного пола несколько десятилетий остается промежуток от 25 до 34 лет. Об идеальном возрасте для регистрации отношений с «Комсомольской правдой» – Тюмень» поговорила психолог и карьерный консультант Ольга Соколова.

По мнению эксперта, выйти замуж или жениться можно в любом возрасте, на это влияет не столько половой возраст человека, сколько психологический, а также готовность строить семью.

– Выйти замуж или жениться можно в любом возрасте – от 18 и далее. Здесь вопрос в психологической зрелости, не в половой. В адекватном понимании, что я делаю, зачем и к какому результату стремлюсь, – отметила Ольга Соколова.

Современная молодежь имеет свои особенности и взгляды на семейную жизнь, она становится другой, изменяется ее культура, образ мыслей, ориентация, включая свои особенности и отношение к противоположному полу, взгляд на проблемы в семье. Если раньше уже подростками на всю катушку работали в колхозах, то сейчас совсем все по-другому. Сегодня молодые люди ведут себя иногда, как дети. Им хочется погулять, развлекаться или поехать путешествовать по миру, но только не жениться. Некоторые даже не видят себя в роли жениха/невесты или родителя.

Ольга Соколова отмечает, что поколение зумеров – это люди, которые ориентированы в первую очередь на карьерный рост, самореализацию. Для них дети и семья вторичны.

– Зумеры (Z – рожденные после 2000 г) ориентированы на карьерный рост, самореализацию, поиск новых смыслов, семья и дети для них вторичны. Родители зумеров, люди поколения 60–80 гг. ориентированы на сценарий: школа – институт – счастливая семья (+ дети) – достойная работа. Между поколениями бывает конфликт интересов, так как у каждого своя система ценностей, – дополнила психолог.

Несмотря на категоричное отношение к свадьбе, регистрации и браку, все больше несовершеннолетних девушек заводят детей. Популярное российское шоу «Беременна в 16» просмотрами охватило всю страну и даже аудиторию за ее пределами. «Мамы в 16» – что это? Новый тренд поколения зумеров или единичные случаи, выбивающиеся из системы? На этот вопрос у тюменского психолога есть свое мнение. Специалист напоминает, что ранние беременности были во все времена.

– Во все времена существовали мамы и в 16, и более раннего возраста. Здесь вопрос: готова ли такая мама к материнству и какой жизненный опыт (мудрость) она может передать ребёнку? Зачать ребёнка – дело нехитрое, но сможет ли она воспитать и развить в ребёнке нужные качества для его дальнейшей счастливой и успешной жизни? Часто мама в 16 сама на обеспечении своих родителей, и получается ситуация, когда ребенок воспитывает ребёнка, – уточнила Ольга Соколова.

В отличие от большинства мужчин, которые обычно готовы вступать в брак только после того, как почувствуют свою финансовую состоятельность, сделают карьеру, «нагуляются», некоторые женщины начинают мечтать о свадьбе с юных лет. Тюменский специалист отметила, что все может быть индивидуально – в зависимости от возраста наступления психологической зрелости. При этом не стоит путать физиологическую зрелость, которая иногда возникает уже после 14–15 лет.

– Не существует правильного возраста вступления в брак. Прошу не путать с рекомендуемым физиологическим (для продолжения рода). В брачные отношения следует вступать, когда вы научились нести ответственность за себя и свои поступки, т.е. психологически зрелые и, соответственно, когда ваш потенциальный супруг/супруга тоже психологически зрел, – заявила психолог.

Однако многие женщины все-таки раньше приходят к этому: выйти замуж, родить детей, а вот мужчины иногда по-прежнему не готовы брать ответственность за семью и делать шаг навстречу. Очень многие представители сильного пола довольно быстро строят карьеру, обрастают машиной, квартирой, прочими благами, и только тогда отправляются на поиски потенциальной супруги. С оговоркой, что поиски порой длятся довольно долго, ввиду тщательного отсева кандидаток на роль жены и серьезного подхода к построению семьи. Зачастую эти закоренелые холостяки вовсе не отказываются от отношений и совместного быта с женщиной. Но почему-то при первых намеках на официальную регистрацию, они приводят веские доводы того, почему этого делать не стоит.

– Однако все мужчины разные, и у каждого свои потребности. Есть мужчины, кто не готов и не хочет узаконивать свои отношения и тем более иметь детей (сковывающие обязательства), а есть те, для кого семья и дети являются предметом гордости, тылом и ценностью. Вот для этого, на самом «берегу» отношений нужно понимать – кто я, с кем я строю отношения, как я вижу наше совместное будущее. При таком рациональном подходе многих неприятностей в отношениях в будущем можно избежать. Раньше на Руси молодых людей сватали. Узнавали, кто, что, из какой семьи, есть ли система ценностей, за кого замуж выдаем, есть ли перспектива, что семья выживет. В настоящее время эти нюансы не учитываются, не анализируются. Человек под влиянием гормонов любовной эйфории идеализирует своего партнера. А потом, когда туман иллюзий рассеивается, возникает разочарование, претензии и обида на то что сейчас все как-то не так. Как результат – хлопанье дверьми, развод и поиск новых отношений. Нескончаемый процесс обид и разочарований. Есть такая фраза: «Все, что мы не осознаем, становится судьбой». Так вот, если человек хочет счастливой судьбы и отношений, он должен «включать голову» и жить осознанно с пониманием, что я делаю, зачем и к какому результату стремлюсь, – отмечает Ольга Соколова.