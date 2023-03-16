В районе КПД 16 марта жителей Тюмени напугал громкий и продолжительный вой

Фото: Вадим Бегун

Жителей Тюмени напугал страшный громкий звук, который услышали люди с улицы в районе КПД. Гул разносился от ТЭЦ по всему побережью города. Сообщение появилось в социальных сетях. Жители засняли вой на видео.

На громкий звук отреагировали не только тюменцы, но и припаркованные автомобили. Сигнализация машин включилась внезапно и встревожила водителей. В других районах воя слышно не было.

Некоторые жители позвонили в газовую службы, испугавшись, что произошел взрыв.

Напомним, 15 марта 2023 года на железной дороге загорелся поезд.