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НовостиОбщество16 марта 2023 4:16

В районе КПД 16 марта жителей Тюмени напугал громкий и продолжительный вой

Странный звук услышали жители в районе КПД
Серафима Краснова
Фото: Вадим Бегун

Фото: Вадим Бегун

Жителей Тюмени напугал страшный громкий звук, который услышали люди с улицы в районе КПД. Гул разносился от ТЭЦ по всему побережью города. Сообщение появилось в социальных сетях. Жители засняли вой на видео.

На громкий звук отреагировали не только тюменцы, но и припаркованные автомобили. Сигнализация машин включилась внезапно и встревожила водителей. В других районах воя слышно не было.

Некоторые жители позвонили в газовую службы, испугавшись, что произошел взрыв.

Напомним, 15 марта 2023 года на железной дороге загорелся поезд.