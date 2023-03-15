В Тюмени на железной дороге в районе Войновки загорелся поезд Фото: Виктория Гаврик

На железнодорожном вокзале на улице Привокзальная в Тюмени прохожие заметили дым и огонь. Жителей напугал очаг возгорания неподалеку от поездов с топливом. Состав расположен в районе Войновки, говорят очевидцы происшествия.

Тюменцы заявляют, что состав грузовой, предположительно, из некоторых них валит дым. Журналисту «Комсомольской правды Тюмень» прокомментировали инцидент в пресс-службе ГУ МЧС России по Тюменской области и успокоили жителей.

- Сообщение о возгорании на пульт управления МЧС России поступило в 16:30. Когда спасатели прибыли на место происшествия, то обнаружили очаг возгорания. Горел мусор на площади 5 квадратных метров. На данный момент огонь уже ликвидирован. Пострадавших и погибших нет, угрозы распространения очага возгорания не было. Разлива топлива тоже не зафиксировано, загорелся один из объектов мусора, - уточнили в пресс-службе ГУ МЧС России по Тюменской области.

Напомним, в Тюмени на текущей недели произошел пожар на улице Чекистов. Загорелись 300 квадратных метров помещения ангара. В пожаре погиб один человек, еще один был госпитализирован экстренно в больницу. Тюменские огнеборцы ликвидировали пожар в арочнике. На месте пожара работали 9 единиц техники и 33 сотрудника пожарно-спасательных подразделений областной столицы