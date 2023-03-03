В Тюмени на улице Чекистов загорелся ангар с людьми внутри

Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

В Тюмени на улице Чекистов, 34 загорелось промышленное здание. Об этом рассказали очевидцы в группе «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте». Журналисту «КП»-Тюмень» подтвердили информацию в пресс-службе ГУ МЧС России по Тюменской области.

Спасатели собирают информацию о происшествии, сейчас на месте возгорания находятся сотрудники МЧС. Согласно данным «Яндекс. Карты», на месте воспламенения находится трехэтажное здание Тюменского завода вторичных металлов, а также несколько автосервисов и магазинов.

В ГУ МЧС России по Тюменской области рассказали о подробностях произошедшего. По данным ведомства, в 12 часов произошло возгорание в ангаре на Чекистов. Огонь удалось ликвидировать. В пожаре один человек оказался травмирован, еще один скончался.

– Тюменские огнеборцы ликвидировали пожар в арочнике. На месте пожара работали 9 единиц техники и 33 сотрудника пожарно-спасательных подразделений областной столицы. Площадь пожара составила 300 квадратных метров. На пожаре один человек травмирован, один погиб. Причина пожара устанавливается, – рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Тюменской области.