На Тюменскую область 16 марта передали еще один мощный снегопад с дождем

На Тюменскую область 16 марта 2023 года передали еще один мощный снегопад с дождем Фото: Виктория Гаврик

Тюменскую область вскоре ждет еще один мощный снегопад с дождем, говорят данные пресс-службы ГУ МЧС России по Тюменской области. Согласно информации синоптиков, циклон с осадками коснется территорию региона в четверг, 16 марта 2023 года.

В соответствии с прогнозами спасателей, осадки в виде дождя и мокрого снега начнутся в Тюмени и области ранним утром. Влажность воздуха достигнет 90% к 6 утра.

14 марта на Тюмень обрушился мощнейший снегопад с метелью Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области

- Переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, местами изморозь, ветер западный 2-7 м/с, температура -8… -13, при натекании облачности до -3, днём местами небольшие осадки (мокрый снег, дождь), ветер западный 6-11 м/с, температура +0… +5, - уточнили в пресс-службе ГУ МЧС России по Тюменской области.

Отметим, 14 марта на Тюмень обрушился мощнейший снегопад с метелью. Осадки шли весь день, они завершились только к утру 15 марта 2023 года. После снегопада и дождя в Тюменской области произошло 7 аварий, где погибли два человека, а восемь пострадали. В ГИБДД назвали основные причины ДТП за прошедшие сутки.