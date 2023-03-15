В тюменской ГИБДД назвали основные причины аварий за прошедшие сутки Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

День после мощного снегопада и метели в среду, 15 марта 2023 года, запомнится тюменцам не только ярким солнцем и теплой погодой с температурным режимом до +7 градусов и традиционным таянием снега, но и как день, наполненный многочисленными ДТП, некоторые из них стали резонансными. Дорожная обстановка в Тюменской области в этот день складывается крайне неблагоприятно, тем самым заставляя водителей суеверно думать, что сегодня на дорогах всё словно взбесилось.

За сутки в регионе сотрудниками ГИБДД зафиксировано семь дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли два человека, а восемь получили травмы различной степени тяжести.

Корреспонденту «Комсомольской правды» – Тюмень» в пресс-службе УГИБДД по Тюменской области заявили о скачке числа ДТП с пострадавшими в регионе.

– С утра произошли две трагические аварии и одна с пострадавшими, в большей степени на федеральных трассах, в городе было все более-менее спокойно. По нашим данным, сегодня на территории Тюменской области произошло 7 ДТП, погибли два человека, восемь пострадали. В регионе зарегистрировано превышение количество ДТП с пострадавшими и погибшими, чем обычно мы фиксируем за 24 часа. Вчера за сутки произошло пять ДТП, в результате которых 15 человек получили травмы различной степени тяжести. Погибших в авариях не было, – рассказала начальник отделения пропаганды областного УГИБДД подполковник Анжела Борисова.

Так, день начался со столкновения двух фур на федеральной трассе Тюмень – Омск. По предварительным данным региональной Госавтоинспекции, в ДТП скончался водитель «газели». Установлено, что это житель Тольятти.

День начался со столкновения двух фур на федеральной трассе Тюмень – Омск Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

Немного позже в Исетском районе на 114-м километре магистрали Шадринск – Ялуторовск Lada выскочила на встречную полосу движения, где столкнулась с автомобилем «УАЗ Патриот». В аварии скончалась 36-летняя женщина, водитель Lada.

В Исетском районе на 114-м километре магистрали Шадринск – Ялуторовск Lada выскочила на встречную полосу движения, столкнувшись автомобилем «УАЗ Патриот» Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

Следом «КП» – Тюмень» узнала о жутком происшествии на 111-м километре федеральной магистрали Тюмень – Ханты-Мансийск в Ялуторовском районе. Иномарка врезалась в «газель», которая осуществляла дорожные работы. Фрагменты грузовой машины разбросало по трассе. Тем не менее трагический случай завершился не так плачевно – в масштабной аварии никто не пострадал.

Иномарка врезалась в Газель, которая осуществляла дорожные работы Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

Продолжением аварийного дня стало еще одно ДТП. Предварительно известно, что в Аромашевском районе образовалось месиво из нескольких автомобилей. Машины столкнулись на 46-м километре автодороги Аромашево – Вагай. Установлено, что ВАЗ занесло и выбросило в Nissan X-Trail. После этого отечественное авто улетело в кювет. 28-летний водитель и пассажир машины доставлены в карете скорой помощи в местную больницу в село Аромашево с различными повреждениями.

Кроме того, в течение дня машины сталкивались в разных частях Тюмени, но не все ДТП были с пострадавшими.

Безусловно, это не все аварии за 15 марта 2023 года. День еще не окончен, не исключено, что солнечный и теплый вечер принесет тюменцам еще много сюрпризов. Скачок аварий начал проявляться накануне вечера, 14 марта, когда бушевали метель и ветра в области. В пресс-службе ГИБДД по Тюменской области журналисту «КП»–Тюмень» озвучили основные причины ДТП, которые произошли за последние сутки.

– Причины аварий разные. Так, в Тюмени произошло ДТП, где пострадал ребенок, он выбежал на дорогу вне пешеходного перехода. Причина другого ДТП – выезд на встречную полосу движения. Больше аварий за последние сутки зарегистрировано на федеральных трассах в Тюменской области. В частности, это выезд на встречную полосу. Неблагоприятные погодные условия – это не причины ДТП. Аварии происходят из-за нарушений правил дорожного движения водителем. Просто в условиях неблагоприятной погоды автомобилисты совершают опасные маневры на встречную полосу. Погода здесь является сопутствующим фактором, а не определяющим, – заявила руководитель отделения пропаганды областного УГИБДД подполковник Анжела Борисова.

Напомним, в Тюмени на железной дороге в районе Войновки загорелся поезд.