Под Тюменью на трассе Щадринск - Ялуторовск машина вылетела на встречку Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

Еще одна авария с летальным исходом произошла в среду, 15 марта, в восьмом часу утра в Исетском районе. Об этом рассказали в пресс-службе ГИБДД по Тюменской области.

По предварительной версии инспекторов, на 144-м километре трассы Щадринск – Ялуторовск произошло столкновение автомобилей Lada и «УАЗ Патриот». Предположительно, Lada выскочила на встречную полосу движения.

– 36-летняя женщина, управлявшая Lada, от полученных травм скончалась на месте происшествия. 35-летний мужчина, пассажир «УАЗа» получил различные травмы, – говорится в сообщении Госавтоинспекции по Тюменской области.

На магистрали инспекторы частично ограничили движение транспорта. Сейчас оно осуществляется по одной полосе в реверсивном режиме.

Напомним, на федеральной трассе Тюмень – Омск при столкновении двух фур скончался житель Тольятти.