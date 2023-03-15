На тюменской трассе в Абатском районе скончался 36-летний водитель Газели во время столкновения с КАМАЗом Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

На федеральной трассе Тюмень – Омск в Абатском районе в страшной аварии погиб 36-летний водитель «газели». Подробности ДТП озвучили в пресс-службе Госавтоинспекции по Тюменской области. Происшествие случилось на 338-м километре магистрали.

По предварительной версии инспекторов ДПС, на трассе столкнулись «газель» и КамАЗ. Фрагменты автомобилей разбросало по всей дороге. Силовикам пришлось ограничить движение транспорта, на месте работает наряд ГИБДД.

Фрагменты транспорта разбросало по всей магистрали. Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

– Движение транспорта осуществляется в реверсивном порядке, по обочине. Обстоятельства происшествия выясняются, – говорится в сообщении Госавтоинспекции по Тюменской области.

Добавим, в ДТП погиб 36-летний житель Тольятти.