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НовостиПроисшествия15 марта 2023 4:49

На тюменской трассе в Абатском районе скончался 36-летний водитель «газели» во время столкновения с КамАЗом

На федеральной трассе Тюмень – Омск ограничено движение транспорта из-за ДТП
Серафима Краснова
На тюменской трассе в Абатском районе скончался 36-летний водитель Газели во время столкновения с КАМАЗом

На тюменской трассе в Абатском районе скончался 36-летний водитель Газели во время столкновения с КАМАЗом

Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

На федеральной трассе Тюмень – Омск в Абатском районе в страшной аварии погиб 36-летний водитель «газели». Подробности ДТП озвучили в пресс-службе Госавтоинспекции по Тюменской области. Происшествие случилось на 338-м километре магистрали.

По предварительной версии инспекторов ДПС, на трассе столкнулись «газель» и КамАЗ. Фрагменты автомобилей разбросало по всей дороге. Силовикам пришлось ограничить движение транспорта, на месте работает наряд ГИБДД.

Фрагменты транспорта разбросало по всей магистрали.

Фрагменты транспорта разбросало по всей магистрали.

Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

– Движение транспорта осуществляется в реверсивном порядке, по обочине. Обстоятельства происшествия выясняются, – говорится в сообщении Госавтоинспекции по Тюменской области.

Добавим, в ДТП погиб 36-летний житель Тольятти.