Тюмень от Пермякова до Обходной накрыли 9-балльные пробки после суточного снегопада Фото: Татьяна Коркина

Во вторник, 14 марта 2023 года, центр Тюмени встав в 9-балльные пробках после мощного снегопада, который шел весь день. Согласно данным «Яндекс.Карты», багровым цветом окрасило почти все улицы в центре города.

Скорость транспорта снизилась на Первомайской, Профсоюзной, 50 лет Октября и Ленина. Также затруднено движение на Обходной и Пермякова. Пробки зафиксированы на Московском тракте, Закалужской и Дружбы.

Напомним, на федеральных трассах дежурят сотрудники ДПС из-за непогоды. Видимость транспорта снизилась на магистралях в регионе до 100 метров.Тюменских автомобилистов просят минимизировать поездки по загородным трассам.