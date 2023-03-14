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НовостиОбщество14 марта 2023 13:39

Тюмень от Пермякова до Обходной накрыли 9-балльные пробки после суточного снегопада

Тюмень сковало 9-балльными пробками
Серафима Краснова
Тюмень от Пермякова до Обходной накрыли 9-балльные пробки после суточного снегопада

Тюмень от Пермякова до Обходной накрыли 9-балльные пробки после суточного снегопада

Фото: Татьяна Коркина

Во вторник, 14 марта 2023 года, центр Тюмени встав в 9-балльные пробках после мощного снегопада, который шел весь день. Согласно данным «Яндекс.Карты», багровым цветом окрасило почти все улицы в центре города.

Скорость транспорта снизилась на Первомайской, Профсоюзной, 50 лет Октября и Ленина. Также затруднено движение на Обходной и Пермякова. Пробки зафиксированы на Московском тракте, Закалужской и Дружбы.

Напомним, на федеральных трассах дежурят сотрудники ДПС из-за непогоды. Видимость транспорта снизилась на магистралях в регионе до 100 метров.Тюменских автомобилистов просят минимизировать поездки по загородным трассам.