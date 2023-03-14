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НовостиОбщество14 марта 2023 13:06

Видимость на двух федеральных трассах в Тюменской области снизилась до 100 метров из-за метели

В Тюменской области трассы стали опасными для жизни из-за непогоды
Серафима Краснова
Видимость на двух федеральных трассах в Тюменской области снизилась до 100 метров из-за метели

Видимость на двух федеральных трассах в Тюменской области снизилась до 100 метров из-за метели

Фото: Виктория Гаврик

Сложные погодные условия в Тюменской области снизили видимость на магистралях до 100 метров. Инспекторы ДПС дежурят на федеральных трассах региона, осуществляя контроль за транспортным движением.

– Дополнительные наряды ДПС выставлены на автодорогах Шадринск – Ялуторовск в Ялуторовском районе и Тюмень – Омск в Заводоуковском ГО, – уточнили в пресс-службе Госавтоинспекции по Тюменской области.

Кроме того, погодные условия могут ухудшиться и в Ишимском районе на магистрали Тюмень – Омск. Тогда инспекторы ДПС поступят на службу вечером во вторник, 14 марта.

Тюменских автомобилистов просят минимизировать поездки по загородным трассам.