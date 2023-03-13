Тюменский суд отправил в СИЗО до 11 мая обвиняемого в убийстве 34-летнего мужчины у придорожного кафе Фото: Следственный комитет / телеграм.

Тюменский суд избрал меру пресечения 25-летнему Алексею Мехрякову, который подозревается в убийстве человека в придорожном кафе недалеко от поселка Винзили. Мужчину судят по части 1 статьи 105 УК РФ.

«По решению суда Алексей Мехряков будет находиться в СИЗО по 11 мая 2023 года», – говорится в сообщении объединенной пресс-службы судебной системы по Тюменской области.

Напомним, накануне ночью, 12 марта, между двумя посетителями заведения произошла драка, в ходе которой один из оппонентов выхватил пистолет и произвел выстрел в противника. 34-летний тюменец умер на месте.