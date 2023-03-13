В Тюменской области 25-летний парень из пистолета расстрелял оппонента у придорожного кафе вблизи поселка Винзили Фото: Татьяна Коркина

Уголовное дело заведено в Тюменской области по факту убийства мужчины в придорожном кафе. Об этом рассказали в пресс-службе Следственного комитета по Тюменской области. Инцидент произошел в заведении недалеко от поселка Винзили. Там было найдено тело мужчины с признаками насильственной смерти в виде огнестрельного ранения.

«В результате проведенных следователями СКР совместно с сотрудниками Управления уголовного розыска УМВД России по Тюменской области следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий была установлена личность подозреваемого – 25-летнего жителя поселка Винзили», – говорится в сообщении пресс-службы Следственного комитета по Тюменской области.

При силовом содействии СОБР Росгвардии подозреваемый был арестован. По предварительной версии следствия, ночью 12 марта между посетителями кафе вспыхнула драка. В разгар конфликта 25-летний мужчина выхватил пистолет и открыл стрельбу по 34-летнему пострадавшему. Тюменец скончался на месте.

У придорожного заведения силовики изъяли гильзы, одежду и оружие. Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.