Доброволец из Тюменской области Андрей Мулявин погиб в ходе спецоперации на Украине Фото: Татьяна Коркина

В понедельник, 13 марта, в Ишимском районе похоронили погибшего в СВО солдата Андрея Мулявина. Сапер-пулеметчик скончался на Украине в ходе выполнения боевых задач в зоне специальной военной операции 23 февраля 2023 года.

– Андрей Александрович истинный патриот своей Родины. Будучи учеником Плешковской школы, принимал участие в акциях и конкурсах патриотического направления, считал долгом служить в Вооруженных силах России и с осознанным пониманием пошел в армию. Никогда не прятался за чью-то спину, всегда отвечал за свои поступки. Мужественно выполнял поставленные боевые задачи. Пусть добрая, светлая память об Андрее Александровиче сохранится в наших сердцах на долгие годы, – сообщили в пресс-службе администрации Ишимского района.

Фото: пресс-служба администрации Ишимского района

По данным мэрии, через 6 месяцев службы военнослужащий подписал контракт, а потом попал в Чеченскую Республику.

За проявленную храбрость младший сержант награжден почетными знаками «За отличие в службе ВВ МВД России» и «За службу на Кавказе». Герой отправился в зону СВО добровольцем в октябре 2022 года.