Объемы сбережений на вкладах жителей Тюменской области увеличились на 4,7% в 2022 году Фото: Татьяна Коркина

У жителей Тюменской области увеличился объем сбережений на вкладах. Так, в четвертом квартале 2022 года счета граждан пополнились на 10,2%, а в целом за год – на 4,7%. Как сообщает портал «Вслух.ру» со ссылкой на данные Росстата, в 2021 году прирост составлял 8,9% за четвертый квартал, за год – 4,3%.

Лидером по приросту стала Челябинская область – прирост составил 12,9%. На втором месте оказался Ямал с приростом в 11,4%. Тюменская область расположилась на третьем месте. Однако Ямал выбился в лидеры по итогам года. Объем сбережений у ямальцев увеличился на 6%.

Как ранее сообщала «Комсомольская правда – Тюмень», в Тюменской области назвали среднюю зарплату декабря 2022 и всего года. Заработная плата значительно выросла по сравнению с 2021-м годом.