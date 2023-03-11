В Тюменской области назвали среднюю зарплату декабря 2022 и всего года Фото: Татьяна Коркина

Среднемесячная номинально начисленная зарплата в декабре 2022 года составила 82 тысячи 126 рублей, что на 12,4% больше, чем годом ранее и на 35,8% выше относительно ноября. В последний месяц года зарплаты обычно выше из-за премий, бонусов и других выплат, сообщает Вслух.ру со ссылкой на данные Росстата.

Среди регионов УрФО Тюменская область находится на третьей строчке по зарплате. В лидерах – ЯНАО, где в среднем начислили 158 тысяч 710 рублей и Югра с зарплатой 137 тысяч 986 рублей. В Свердловской области получили в среднем по 73 тысячи 725 рублей, в Челябинской – 65 тысяч 198 рублей, в Курганской – 57 тысяч 25 рублей.

Учитывая декабрь, среднемесячная номинально начисленная зарплата в Тюменской области составила 61 тысячу 307 рублей по итогам 2022 года. Это так же третье место в УрФО после Ямала (131 тысяча 163 рубля) и Югры (97 тысяч 486 рублей). Меньше всех получали в Курганской области (40 тысяч 735 рублей).

Средняя зарплата в России в 2022 году составила 64 тысячи 191 рубль, в декабре – 88 тысяч 468 рублей.