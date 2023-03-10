Тюменские школьники уйдут на весенние каникулы с 18 по 26 марта

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Через пару недель тюменских школьников ждут весенние каникулы. Они продлятся 9 календарных дней. Дети станут отдыхать с 18 по 26 марта 2023 года, рассказали преподаватели своим подопечным. Также предусмотрены дополнительные каникулярные дни для отдыха первоклашек.

На Новый год школьники отдыхали меньше положенного. В департаменте образования администрации Тюмени отмечали, что зимние каникулы для учеников сократили из-за переноса выходных на 24 февраля и майские праздники.

Напомним, мэрия города утвердила сроки сдачи ЕГЭ и ОГЭ для старшеклассников в Тюменской области.