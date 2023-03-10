Больше 30 тысяч школьников в Тюменской области сдают репетиционные экзамены в 2023 году

Фото: КП-Тюмень

Правительство утвердило сроки сдачи государственной итоговой аттестации – 2023 в Тюменской области. Так, русский язык и математику старшеклассники будут сдавать с 21 марта до 23 сентября. Основной период ЕГЭ – с 30 мая по 1 июля, рассказали в информационном центре правительства по Тюменской области.

В регионе больше 11 тысяч человек будут сдавать итоговые экзамены по русскому языку. На математику записались – 7 140 человек, остальные 3 927 школьников идут на профильный уровень точных наук.

– В досрочный период русский язык планируют сдать 92 человека, а математику – 70 человек, – уточнили в региональном правительстве.

Больше 20 тысяч девятиклассников сдадут экзамены в 2023 году, только четверо идут на ОГЭ заранее.