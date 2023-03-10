Тюменцы стали чаще пользоваться кешбэком

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По данным российских операторов сотовой связи, тюменцы стали активнее использовать программы лояльности и тратить кешбэк на покупку товаров и услуг. Только в МТС Cashback за последний год число пользователей сервиса выросло почти в два раза. Основными пользователями при этом являются абоненты 35 – 44 лет, за ними следуют молодые люди 18 – 34 лет.

Чаще женщин кешбэком рассчитываются мужчины. В целом тюменцы тратят сэкономленные рубли на услуги связи и различные аксессуары, например беспроводные наушники или зарядные устройства.

Как отметила директор филиала МТС в Тюменской области Анастасия Михайлова, в повышение спроса на программы лояльности объяснимо. С ростом расходов на товары повседневного потребления люди начали искать возможности для экономии и совершения более выгодных покупок, в чем им помогают всевозможные программы лояльности.