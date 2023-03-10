Тюменскому захватчику заложников предъявят обвинение по двум уголовным статьям

Фото: скриншот видеозаписи Следственного комитета по Тюменской области

Тюменский прокурор Владислав Московских взял на контроль обстоятельства захвата заложников в магазине на Александра Протозанова. На место выезжал сотрудник надзорного ведомства.

- При координирующей роли прокуратуры области силовыми ведомствами региона подозреваемый задержан, - говорится в сообщении прокуратуры по Тюменской области.

Сотрудники ведомства будут ходатайствовать о привлечении к уголовной ответственности тюменца по статьям «Покушение на убийство из хулиганских побуждений», а также «Захват заложников». Ситуация находится на личном контроле прокурора Тюменской области Владислава Московских, уточнили в надзорном органе.

Напомним, 10 марта в районе 2 часов ночи в полицию поступил звонок от очевидцев, что неизвестный мужчина взял в заложники сотрудника продуктового магазина и, угрожая ножом, удерживал его так больше 5 часов.