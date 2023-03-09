В Тюменской области до конца года пройдет плановый ремонт порядка 500 км ЛЭП

Фото: Вячеслав Шаркунов

Тюменские энергетики приступили к выполнению программы по техническому обслуживанию и ремонту (ТОиР) энергообъектов. До конца года компания «Россети Тюмень» отремонтирует 170 трансформаторных подстанций, более 50 подстанций 110 кВ и около 500 км линий электропередачи различного класса напряжения. Общая стоимость работ составит более 1,2 млрд рублей.

Техобслуживание питающих центров будет проведено в 16 районах Тюменской области. В Тюменском районе энергетики выполнят ремонт 20 трансформаторных и 9 высоковольтных подстанций. В Вагайском, Ялуторовском и Сорокинском районах будут обновлены более 60 ТП и 8 центров питания 110 кВ.

Кроме того, энергетики отремонтируют 515 км воздушных линий, более 270 км из которых в сетях низкого класса напряжения, обеспечивающих светом бытовых потребителей. В распредсети специалисты смонтируют около 80 км самонесущего изолированного провода и 12 км грозозащитного троса. В целом на воздушных линиях будет заменено около 2,8 тысячи дефектных опор и 3 тысяч изоляторов. Кроме того, специалисты планируют расчистить более 1,5 тысячи гектаров охранных зон ЛЭП от поросли и кустарников.