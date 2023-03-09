Тюменцы заметили рост цен на творог в среднем на 5 – 10 рублей

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Тюменцы заметили рост цен на продукты и бытовую химию. Еще месяц назад людей шокировала стоимость репчатого лука, который вырос в цене на 200%, огурцов и помидоров. Сейчас горожане обратили внимание на то, как изменились цены на творог. Стоимость за последнюю неделю увеличилась на 1%, или 5 рублей.

Согласно данным сайта Минфина «Ай-мониторинг», средняя цена килограмма творога в Тюменской области составляет от 474,19 рубля. Примечательно, что еще неделю назад купить полезный для зубов продукт питания можно было за 469,9 рубля.

В магазинах продают творог объемом не более 400 граммов. Речь идет о 5-процентном продукте. Таким образом, 400 граммов творога в Тюмени можно купить за 180 – 200 рублей. При этом еще несколько месяцев назад он обошелся бы в 150 рублей.

Напомним, Тюменьстат показал, как в регионе выросли в цене молодые яблоки, бананы и киви.