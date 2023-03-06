В Тюменской области за месяц на 13,8% подорожали молодые яблоки

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В Тюменской области подорожал популярный в Сибири фрукт. Цена яблок выросла в среднем на 13,8% по сравнению с цифрами в декабре 2022 года. По данным Тюменьстата, среди фруктов по сравнению с последним месяцем предыдущего года сильнее всего увеличились в цене яблоки.

На втором месте – бананы. Их стоимость выросла за месяц на 9%. Замыкают пятерку груши и лимоны. Эти виды фруктов подорожали в среднем на 9% и 2% соответственно. Цены на апельсины в Тюменской области упали на 0,2%, уточняют статистики.

Напомним, тюменская компания производила колбасу из 800 килограммов просроченного вторсырья.